LIVE Romania, sub avertizare de inundatii: Pe un drum national apa are peste un metru (Foto & Video)

Foto: ISU Arges

Ziare.

com

La doar cateva ore de la intrarea in vigoare a codurilor, au inceput sa fie semnalate probleme majore. In mai multe orase, inclusiv in Bucuresti, canalizarile nu au mai facut fata si strazile au devenit adevarate rauri. Mai mult, pe un drum national din Arges, apa a depasit un metru.Numeroase gospodarii si locuinte au fost inundate si pompierii au fost chemati sa intervina. In Bucuresti au cazut si copaci pe strazi si masini.- ISU Bucuresti-Ilfov a prezentat care e situatia in Capitala pana la ora 17:00.- 17 copaci cazuti pe strazi sau pe masini;- 2 stalpi cazuti;- 3 case/curti inundate;- 1 interventie degajare apa acumulata pe carosabil.- Doua masini au fost avariate in Ploiesti, dupa ce un copac a fost doborat din cauza vijeliei, intr-o parcare de pe strada Cameliei.Cele doua autoturisme au zgarieturi si nu sunt avariate foarte grav.- In Petrosani, Hunedoara, au fost inundate 2 subsoluri de bloc, 6 curti si un beci. Totodata, str. Aviatorilor din municipiul Petrosani a fost inundata pe o suprafata de aproximativ 900 metri, din cauza refularii sistemului de canalizare, anunta ISU Hunedoara.- Iata imagini din Desesti, Maramures:- In Arges, in localitatile Stalpeni si Mihaiesti, pompierii intervin dupa ce au fost semnalate inundatii. In apropierea DN 73, apa masoara peste un metru si mai mult gospodarii au fost inundate.In zona intervin patru echipaje de la ISU Arges, cu patru motopompe si peste 15 pompieri. Judetul Arges este sub atentionare cod galben de precipitatii pana luni seara.- Si in Sibiu pompierii intervin sambata dupa ploile abundente. In localitatea Sacadate, cinci locuinte au fost inundate."Au fost semnalate inundatii locale in localitatea Sacadate. ISU Sibiu intervine cu trei autospeciale dotate cu motopompe pentru evacuarea apei. Se actioneaza la un numar de cinci subsoluri de locuinte pentru a scoate apa", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Cristina Criveanu.Judetul Sibiu se afla sub cod galben de precipitatii pana luni seara.- Si in Capitala furtuna a produs pagube dupa ce copaci au fost doborati peste masini si carosabil si mai multe curti si subsoluri au fost inundate. Bucurestiul s-a aflat pana la 16:15 sub avertizare imediata cod portocaliu de vreme severa, insa ploile continua.