Rupere de nori in Alba Iulia: O ploaie torentiala a inundat mai multe strazi, apa depaseste 20 cm (Foto&Video)

O ploaie torentiala a inundat, duminica, la Alba Iulia, mai multe strazi din Orasul de Jos, de la iesirea spre municipiul Sebes, dupa ce sistemele de canalizare nu au facut fata cantitatii mari de precipitatii.Masinile circula greu, cu viteza redusa, deoarece apa pe carosabil depaseste 20 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.De asemenea, probleme in urma ploii torentiale au fost si in zona turistica a orasului, respectiv in santurile Cetatii Alba Carolina, unde canalizarea a refulat.Oamenii asteapta autoritatile sa curete zonele in care canalizarea a iesit, deoarece in apropiere se afla terase.Si anul trecut, aceleasi strazi din Alba Iulia se inundau dupa o ploie torentiale, oamenii fiind nemultumiti ca sistemele de canalizare sunt subdimensionate.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, corespondentului Mediafax, ca nu au fost gospodarii inundate din cauza ploilor, pana la ora transmiterii acestei stiri.Municipiul Alba Iulia s-a aflat sub cod portocaliu , fiind semnalate ploi puternice, caderi de grindina si descarcari electrice.