Rupere de nori la Cernavoda: Masinile au fost pe jumatate inghitite de apa (Video)

Cantitatile de precipitatii cazute in Cernavoda au fost de 30 de litri pe metru patrat. Cantitatea nu a fost foarte mare, dar din cauza canalizarii care nu a facut fata orasul a fost inundat, informeaza Digi24.Masinile din anumite zone din oras se afla mai mult de jumatate sub apa.Traficul a fost oprit timp de aproximativ o ora pe DN 22A Harsova - Tulcea, in localitatea Saraiu, din cauza apei acumulate pe carosabil, conform Mediafax.Si in Slobozia strazile din doua cartiere au fost acoperite de ape, in urma unei ploi torentiale de 45 de minute. Subsolurile mai multor institutii, intre care cel al UPU, au fost inundate.Amintim ca joi dimineata Centrul InfoTrafic al Politiei Romane a transmis ca in urma inundatiilor de saptamana trecuta trei drumuri nationale sunt in continuare blocate