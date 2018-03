Sapte adulti si un copil din Brasov au fost surprinsi de ape pe o insula formata intre Sercaia si Mandra (Video) UPDATE

Update:

Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta.Oamenii au fost preluati cu barcile care au fost trase cu tractoare, nivelul apei nefiind foarte mare."Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta", au anuntat reprezentantii ISU Brasov.Dupa salvarea tuturor persoanelor, pompierii vor evacua si animalele, potrivit News.ro.ISU Brasov a transmis, miercuri seara, ca pompierii intervin contracronometru pentru salvarea a 7 adulti si un copil, surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra.Cele opt persoane au ramas izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva.La misiunea de salvare, mai multe echipaje de pompieri actioneaza cu patru barci din cadrul ISU Brasov si alte doua trimise in sprijin de la ISU Sibiu.Din primele informatii, persoanele surprinse de ape nu prezinta probleme medicale.In judetul Brasov este cod portocaliu de inundatii