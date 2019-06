Cod rosu si cod portocaliu de inundatii pentru mai multe judete

Ziare.

Astfel, e cod rosu pentru Galati si Vaslui si cod portocaliu pentru judetele Hunedoara, Arad si Timis, valabile pana luni dimineata.Potrivit hidrologilor, pana luni, la ora 2:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri, cu depasiri ale Cotelor de inundatie pe raurile mici din bazinul hidrografic Mures - afluentii mici aferenti sectorului aval confluenta cu raul Dobra - amonte confluenta cu raul Monorostia, judetele Hunedoara si Arad.Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice Somonita si Pestis, precizeaza INHGA.De asemenea, sunt posibile depasiri ale cotelor de inundatie pe raurile din bazinul hidrografic Bega - bazin superior amonte S.H. Balint, judetul Timis. Fenomenele se pot produce cu intensitate si probabilitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic al raului Bega - amonte S.H. Faget.In ce priveste codul rosu, acesta a intrat in vigoare duminica la ora 19:20 si expira luni la ora 08:00. Este vizat bazinul Horincea, afluent al raului Prut."Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile din bazinele hidrografice: Horincea (afluent al raului Prut), judetele Galati si Vaslui", arata hidrologii.Hidrologii anunta scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol.