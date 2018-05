Strazi, drumuri si case inundate in Constanta. O femeie a ramas blocata in masina in mijlocul apei (Video)

Ziare.

Potrivit sursei citate, precipitatiile cazute in prima parte de zilei de joi au inundat anumite artere din Constanta, Eforie Nord si Mamaia, fiind inregistrate 32 de reclamatii in cele trei localitati."In municipiul Constanta, zonele cele mai afectate au fost: Intrarea Primaverii, strada Cercetas Alexandru Buzatu, strada Frunzelor, Aleea Hortensiei, strada Arcului, strada Maramures si Ion Voda, dar si statiunea Mamaia, in zona 'La butoaie'.In Eforie Nord reclamatiile au vizat strazile Violetei si Alexandru Lapusneanu iar in orasul Techirghiol, o femeie a ramas blocata in masina cuprinsa de ape in sensul giratoriu din centrul localitatii" - informeaza RAJA S.A.In toate zonele in care au fost sesizate acumulari mari de ape pe in intersectii sau pe carosabil ori in gospodarii, compania de apa a mobilizat utilaje mecanice pentru evacuarea apei.La Techirghiol, o femeie a ramas blocata in masina.