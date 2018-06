Strazi inundate in Bucuresti si zonele invecinate, dupa ploaia din aceasta seara (Video)

Ziare.

Au fost inundate strazi si locuinte din Otopeni, precum si Pasajul Jilava."Ca urmare a manifestarilor meteo, actionam cu motopompe pentru extragerea apei acumulate in subsolurile locuintelor si pe carosabil, astfel: - DN1, in localitatea Otopeni: apa acumulata pe carosabil, Pasaj Jilava", precizeaza ISU Bucuresti-Ilfov.De asemenea, echipele ISU intervin si pe Aleea Giurgeni (Bucuresti), Soseaua Libertatii (localitatea Catelu) pentru a scoate apa acumulata in subsolul imobilelor.Si sectorul 3 a fost puternic afectat de ploaia din aceasta seara. Internautii au postat pe Facebook imagini cu strada Ozana si Bulevardul 1 Decembrie inundate.I.O.