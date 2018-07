Tragedie in judetul Valcea: o fetita de 12 ani a fost luata de ape. Un salvator plecat sa o caute a disparut si el

Ziare.

Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Politiei judetene Valcea, autoritatile au fost anuntate, duminica seara, cu privire la faptul ca apele umflate ale paraului Barlui au luat o fetita de 12 ani, in zona unei paduri din localitatea Ladesti.Politisti, pompieri si localnici s-au mobilizat si au reusit sa o gaseasca in scurt timp, insa copila era inconstienta si in sop cardio-respirator. Medicii au incercat sa o resusciteze, dar fara succes.Conform ISU Valcea, a fost dat disparut si un barbat, un localnic. Initial s-a crezut ca barbatul dat disparut in urma viiturii este tatal fetei de 12 ani, insa ulterior s-a stabilit ca este vorba despre o alta persoana, un localnic. El este cautat de echipe de pompieri si politisti.O viitura puternica a venit pe paraul Barlui in urma ploilor abundente din ultimele zile.