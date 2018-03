Trei sute de sateni din Capeni, Covasna, au fost evacuati din calea apelor

Ziare.

com

Trei persoane imobilizate la pat au fost transportate la spital.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, peste 40 de pompieri militari , 25 de pompieri civili, 25 de jandarmi si patru politisti au intervenit, miercuri seara, pentru evacuarea satenilor ale caror locuinte erau in pericol din cauza risculuide rupere a digului de protectie.Localnicii care nu se pot adaposti la rude au fost dusi la caminul cultural si la sala de sport.La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte.Decizia a fost luata de autoritatile locale si de prefectul judetului, de comun acord cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pe baza informatiilor primite de la specialistii in gospodarirea apelor."Potrivit datelor furnizate exista posibilitatea ca digul de protectie din zona sa cedeze inainte de traversarea in totalitate a viiturii, care este prognozata pe o durata de circa 10 ore", precizeaza IGSU, citat de News.ro. Raed Arafat a precizat ca monitorizeaza situatia de la Centrul de Coordonare, iar ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes , a plecat, miercuri seara, in Covasna.Acesta a inspectat digul de protectie, care, potrivit specialistilor, ar putea ceda din cauza viiturii si a stat de vorba cu mai multi oameni, solicitandu-le sa trateze cu seriozitate avertismentele date de autoritati , pentru a nu-si pune vietile in pericol.Primarul orasului Baraolt, Lazar Kiss Barna, localitate de care apartine satul Capeni, a declarat, pentru Agerpres, ca o parte dintre localnici refuza sa isi paraseasca locuintele si si-au asumat prin semnatura aceasta decizie.El a mai spus ca daca digul se va sparge, autoritatile vor recurge la evacuare fortata, persoanele respective urmand sa fie gazduite provizoriu in incinta salii de sport din localitate.