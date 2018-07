Turisti blocati la pensiuni in Rasnov, dupa ce un drum de acces a fost inundat

Ziare.

com

Turistii spun ca au sunat la 112 si la Ocolul Silvic, dupa ce singurul drum de acces s-a blocat."E peste un parau, s-a umflat si nu putem ajunge la drumul principal. Sunt 30 de turisti aici, mai sunt doua pensiuni, nu stiu cati turisti sunt acolo", a declarat una dintre persoanele blocate, pentru Digi24.In replica, primarul orasului Rasnov, Liviu Butnariu, spune ca apele au inceput sa se retraga si ca turistii vor putea pleca in cursul zilei de duminica."Am vorbit cu seful politiei locale, deja de retrag apele si se va rezolva problema. Acest drum era in reabilitare. Turistii vor pleca azi sigur. Sunt trei pensiuni in zona respectiva, dar am primit doar un telefon. A fost o rupere de nori, deversari de pe versanti, nu am mai avut probleme pana acum, nu cred ca trebuie sa inchidem drumul", a explicat edilul, pentru Digi24.