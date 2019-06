Vremea rea continua sa faca ravagii: Zeci de gospodarii inundate in tara. 100 de persoane evacuate in Galati, dupa o viitura

Situatia in Vaslui

Pompierii intervin, luni seara, pentru evacuarea apei din zece gospodarii de pe strada Ioan Slavici din orasul Barlad, dar si pentru scoaterea unor masini blocate de apa pe un drum judetean din Vaslui.Si pe DN 24 au fost probleme, soseaua fiind blocata temporar din cauza aluviunilor si a apei de pe carosabil. Astfel, traficul a fost blocat temporar pe ambele sensuri in zona localitatii Zorleni.De asemenea, pompierii actioneaza pentru scoaterea unor masini ramase blocate pe DJ 283, intre localitatile Perieni si Pogana. Trei autoturisme in care se afla sapte persoane nu au mai putut inainta din cauza apei de pe sosea.O suta de persoane localitatea Corod, judetul Galati, au fost evacuate, luni seara, dupa ce o viitura formata pe un parau a inundat zeci de gospodarii si mai multe drumuri. In zonele afectate intervin mai multe echipe ale ISU, care incearca sa-i ajute pe oameni si sa evacueze apa din curti si case.Paraul Corozel din judetul Galati a iesit din matca din cauza unei ploi torentiale. Apa a inundat zeci de locuinte din satul Corod si mai multe drumuri si se indreapta catre localitatea invecinata, Matca.Peste o suta de persoane au fost evacuate si probabil isi vor petrece noaptea la rude sau in scoala din localitate. Pompierii care intervin la fata locului spun ca oamenii nu sunt in pericol."Paraul Corozel a iesit din matca si a inundat aproximativ 50 de locuinte si curti in Corod. Oamenii nu sunt in pericol, au fost evacuati de Primarie. Sunt cel putin o suta de persoane evacuate. Am dat RO Alert pentru localitatea Matca, viitura pune in pericol comunitatea. Este un drum judetean blocat, apa are 20 de centimetri pe o distanta de 100 de metri", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.Autoritatile judetene monitorizeaza situatia si anunta ca sunt pregatite sa-i ajute pe oamenii care vor inregistra pagube din cauza inundatiilor.Judetul Galati este vizat de o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente, valabila pana marti, la ora 6.00.Drumul european 70 este acoperit de apa in dreptul localitatii Draganesti Vlasca, din judetul Teleorman, si din aceasta cauza se circula cu dificultate.Stratul de apa masoara 10 centimetri si se intinde pe aproximativ 50 de metri. Apa a ajuns pe drumul european in urma inundatiilor produse in noaptea de duminica spre luni. Si Drumul judetean 503, care trece prin localitatea Draganesti Vlasca, a fost acoperit de apa."In localitatea Draganesti Vlasca, circulatia a fost ingreunata de apa trecuta peste carosabil, pe DJ 503 si pe DE 70, traficul in zona fiind fluidizat cu ajutorul echipajelor de politie. Pentru restabilirea starii de normalitate si diminuarea efectelor inundatiilor, in zonele afectate actioneaza in continuare importante forte si mijloace de interventie, situatia fiind permanent monitorizata de catre conducerea CJSU Teleorman", a precizat Gelu Dragomir, purtatorul de cuvant al ISU Teleorman.Mai multe gospodarii din judetul Teleorman au fost inundate in urma precipitatiilor abundente inregistrate in cursul noptii de duminica spre luni.Potrivit autoritatilor, aproximativ 60 de gospodarii au fost afectate. In cursul zilei de luni, peste 150 de pompieri au actionat in judet pentru evacuarea apei cu ajutorul motopompelor.Cele mai afectate localitati din Teleorman sunt:, unde apa a patruns atat in gospodariile cetatenesti, cat si in mai multe locuinte.