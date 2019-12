Seful IPJ Valcea a ramas fara permis: Cu ce viteza conducea in localitate in ziua de Craciun

Ziare.

Potrivit unor surse din cadrul IPJ Valcea, comisarul Oara a fost depistat in localitatea Slatioara, in cadrul unei actiuni organizate pentru reducerea riscului rutier pe drumurile din judet in perioada sarbatorilor de iarna, inspectorul sef al Politiei Valcea fiind inregistrat de radar cu o viteza de 125 km/h, desi limita legala pe acel sector de drum este de 70 de km/h.Politistii din Horezu i-au retinut acestuia permisul in vederea suspendarii pentru 90 de zile, cu posibilitatea de reducere la 30 de zile.