Bucuresti: Barbatul care a atacat casiera unui amanet din Piata Iancului a fost retinut

Barbatul nu a reusit sa duca la capat talharia , el fiind imobilizat de cateva persoane si predat politistilor, care l-au dus la Sectia 8 pentru audieri."In aceasta seara, 14.02.2020, in jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost anuntat un incident in zona Piata Iancului, in fata unei case de amanet. Cateva persoane aflate in zona au imobilizat un barbat, care, conform declaratiilor acestora, a atacat casiera unei case de amanet.Un echipaj de politie aflat in zona a intervenit de urgenta si l-a condus la sediul Sectiei 8 pe barbat. Din primele date a rezultat ca la momentul inchiderii casei de amanet, operatoarea a fost atacata cu o arma", a informat vineri seara Politia Capitalei.Potrivit politistilor, asupra barbatului imobilizat a fost gasit un pistol de tip air soft, pe numele lui fiind deschis dosar penal pentru infractiunea de tentativa la talharie calificata.Femeia atacata a primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa care a fost transportata la spital.