Doi barbati, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa jefuiasca un apartament: Proprietarul i-a vazut pe vizor si a sunat la 112

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au prins in flagrant doi barbati, in varsta de 54, respectiv 57 de ani, care ar fi incercat sa patrunda intr-un apartament din sectorul 4."Persoanele banuite ar fi incercat sa patrunda in apartamentul in cauza, prin folosirea de chei potrivite, fiind. Politistii sositi de indata i-au depistat pe cei doi, iar in urma controlului corporal, au gasit asupra lor mai multe chei, dar si instrumente artizanale special confectionate pentru fortarea sistemelor de asigurare a usilor", informeaza Politia Capitalei.Pe numele celor doi politistii au intocmit un dosar penal, acestia fiind retinuti pentru 24 de ore si prezentati sambata magistratilor cu propunere de arestare preventiva.Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4.