Explozie la sucursala unei banci, in Brasov. Bancomatul a fost aruncat in aer

Potrivit Politiei Brasov, in jurul orei 3.30 politistii au fost sesizati ca intr-o banca din oras a avut loc o explozie.Politistii care au mers la fata locului au constatat ca explozia se confirma, "usa si geamul de la accesul dinspre strada in sucursala bancara, cat si un bancomat au fost dislocate din locul in care se aflau, parti din acestea fiind imprastiate pe trotuarul si carosabilul din fata sucursalei".Cel mai probabil, persoane necunoscute au aruncat bancomatul in aer. Deocamdata nu se stie daca hotii au si reusit sa fure bani.Cercetarile sunt in curs de desfasurare.