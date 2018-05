Jaf armat la o banca din Baia Mare. Hotii au furat 100.000 de lei in 4 minute

Ziare.

Cei doi hoti au intrat mascati si inarmati in banca in care se afla si un client, anunta Digi24.Angajatii, care au apasat butonul de panica si au declansat alarma, le-au relatat politistilor ca ar fi vorba de doi barbati care purtau cagule, unul avand o maceta, iar al doilea un pistol, despre care nu se stie daca a fost real, transmite si News.ro.Antena 3 informeaza ca hotii ar fi fugit cu 100.000 de lei.Politistii au informatii ca suspectii ar fi ajuns in zona pe scutere, iar imaginile surprinse de sistemele de supraveghere ale bancii si din zona respectiva sunt analizate.Au fost formate filtre atat in Baia Mare, cat si pe drumurile din judet, pentru depistarea autorilor jafului.