Jaf ca-n filme in Drobeta Turnu Severin. Hotii au coborat de pe acoperisul unui bloc cu o coarda

Modul in care au actionat cei 4 este demn de filmele de actiune: De pe acoperisul unui bloc, acestia au coborat cu o coarda si au intrat pe geamul unui apartament aflat la etajul 4, stiind ca proprietarii nu erau acasa.In cateva minute, hotii au reusit sa ia un seif plin cu bijuterii si zeci de mii de euro.Cu toate acestea, intreaga operatiune a fost observata de o patrula de politie , iar dupa ce au iesit din bloc, hotii au fost urmariti prin tot orasul, potrivit Antena3 In cele din urma, poliistii au reusit sa ii imobilizeze pe 2 dintre ei, iar ceilalti au reusit sa fuga. Sunt dati in urmarire in intreaga tara.Politistii au gasit bunurile furate in masina barbatilor, valoarea totala a prejudiciului fiind de 55.000 de lei.