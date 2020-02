Jaf ca-n filme intr-un mall din Focsani: Hotii au scos seiful prin tavan

Ziare.

com

Potrivit anchetatorilor, spargerea a fost reclamata luni.Persoane ramase deocamdata necunoscute au dat spargerea intrand prin tavanul mall-ului. Hotii ar fi taiat tavanul, ar fi intrerupt furnizarea energiei electrice, astfel incat sa nu se declanseze alarma centrului comercial, iar apoi ar fi intrat in casa de amanet.De aici ar fi luat seiful pe care l-ar fi scos prin gaura facuta in tavan si apoi l-ar fi golit pe acoperis. Indivizii ar fi furat bani si diverse bijuterii."Politistii din cadrul Politiei municipiului Focsani au fost sesizati direct de administratorul unei societati, cu privire la faptul ca in noaptea de 02/03 februarie a.c. persoane necunoscute ar fi patruns prin efractie in incinta unui punct de lucru dintr-un complex comercial din municipiul Focsani, de unde ar fi sustras sume de bani si bunuri.In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate in vederea identificarii autorilor si a tragerii la raspundere penala a acestora", a transmis luni Biroul de Relatii cu Presa al IPJ Vrancea.Politistii incearca sa afle exact cum s-au intamplat lucrurile si care este prejudiciul.