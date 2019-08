Jaf in miezul zilei, la o casa de amanet din Bucuresti: Angajata a fost incatusata

Ziare.

com

Din casa de amanet din Sectorul 2 al Capitalei s-au furat bani si mai multe bunuri, dupa ce o angajata a fost amenintata si imobilizata de persoane necunoscute."Astazi, in jurul orei 12:40, prin apel la 112 a fost sesizat faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta unei societati comerciale de tip amanet, pe raza Sectorului 2, unde au amenintat angajata, au imobilizat-o, dupa care au sustras o suma de bani si mai multe bunuri.La fata locului au ajuns de urgenta politisti ai Sectiei 7 (zona Teiul Doamnei - n.red.), precum si un echipaj de prim ajutor. Angajata este examinata din punct de vedere medical. A fost declansata cercetarea la fata locului", transmite Politia Capitalei intr-un comunicat.Potrivit ProTV, angajata a fost atacata cu un aparat cu electrosocuri si apoi incatusata.Jurnalista Ionela Arcanu de la Realitatea TV relateaza pe Facebook: "De o jumatate de ora politia ajunsa la fata locului nu i-a dat jos catusele (femeii - n.red.) ".Cercetarile sunt efectuate de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.