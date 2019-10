Jaf in stil de Mos Craciun: Hotii au intrat prin acoperis si tot pe acolo au scos circa 160.000 de euro, luati din seif

Ziare.

Jaful s-a produs la casa de schimb valutar din centrul comercial Tom din municipiul Constanta.Conform anchetatorilor, persoane deocamdata neidentificate s-au urcat pe acoperisul centrului, in noaptea de marti spre miercuri, l-au taiat si au coborat in casa de schimb valutar. Ei au furat din seif aproximativ 160.000 de euro, dupa care au iesit de acolo asa cum au intrat, tot pe acoperis, iar in felul acesta nu au declansat nicio alarma.Anchetatorii au stabilit in urma primelor cercetari ca hotii s-au folosit de un polizor unghiular pentru a taia seiful.Politistii analizeaza imaginile de pe camerele de supraveghere pentru identificarea si prinderea autorilor jafului. Din primele date ale anchetatorilor, doua persoane ar fi participat la acest jaf.