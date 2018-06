Jaf intr-o benzinarie din Timis. Hotii au furat aproape 35.000 de euro cu ajutorul unui angajat

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, politistii din orasul Lugoj au fost sesizati cu privire la faptul ca, in noaptea de duminica spre luni, mai multe persoane necunoscute au furat suma de 157.000 de lei (circa 35.000 de euro) din seiful unei benzinarii de pe str. Caransebesului.In urma cercetarilor, politistii au identificat, luni seara, trei suspecti, cu varste cuprinse intre 20 si 24 de ani, care au fost retinuti pentru 24 de ore."In urma cercetarilor efectuate au fost identificati trei barbati cu varste cuprinse intre 20 si 24 de ani, banuiti de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat partial. Persoanele in cauza au fost retinute pentru 24 de ore. In continuare se efectueaza cercetari pentru a se stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii incidentului", a aratat IPJ Timis, marti dimineata.Conform unor surse judiciare, pe camerele de supraveghere video din benzinarie s-a putut observa cum un individ cu cagula intra in camera in care se afla seiful cu bani.Jaful a fost pus la cale cu ajutorul unui angajat din benzinarie, care a lasat usa deschisa la camera si i-a comunicat telefonic individului cu cagula cifrul seifului.Un alt barbat a supravegheat intrarea in benzinarie, in timpul jafului.