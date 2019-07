Jaf la o casa de pariuri din Timisoara. Hotul este cautat

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Timis, joi, un barbat a intrat intr-o casa de pariuri si a jefuit-o. Initial s-a prefacut ca scrie un bilet, a asteptat sa plece toti clientii, apoi s-a napustit cu un cutit asupra vanzatoarei.Speriata, femeia i-a dat toti banii pe care ii incasase pe parcursul zilei. In total, barbatul a plecat cu o mie de lei.Politistii analizeaza acum imaginile de pe camerele de supraveghere din zona si din incinta casei de pariuri si au pornit in cautarea lui.Barbatul suspectat are 1,60 -1,65 metri inaltime, este slabut, purta o bluza cu print de armata, pantaloni si sapca negre