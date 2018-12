Jaf la o casa de schimb valutar din Timisoara. Hotii ar fi plecat cu 150.000 de euro

Ziare.

Casa de schimb valutar se afla langa Piata Victoria din Timisoara si nu are paznic permanent, ci doar sistem de supraveghere si alarma.Atacatorii ar fi adus un sistem de bruiaj pe care l-au folosit impotriva alarmei si au spart avertizorul sonor si luminos, apoi au patruns in incinta, dupa ce au taiat cateva gratii de la un geam lateral aflat intr-un gang. Hotii au taiat apoi seiful, au luat banii si au disparut in cateva minute. Au luat cu ei si serverul in care se stocau imaginile de pe camerele de supraveghere.Prejudiciul ar fi de 150.000 de euro.