Jaf la o sala de jocuri de noroc din Constanta: S-au furat 37.000 de lei

In jurul orei 8:30, politistii Sectiei 5 au fost sesizati de o firma de paza in legatura la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei societati comerciale cu profil de jocuri de noroc, situata in Constanta, de unde ar fi sustras o cutie metalica in care ar fi fost depozitati 37.000 de lei.Politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei Constanta efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a persoanelor implicate.