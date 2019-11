Jaf spectaculos: Un diamant de 49 de carate, printre obiectele furate la Dresda

Ziare.

Hotii, care nu au fost capturati inca de Politie, au sustras circa zece obiecte continand in total mai multe sute de diamante, iar printre piesele sustrase se afla si o sabie cu varful incrustat cu noua diamante de mari dimensiuni si cu 770 de diamante mici, a precizat pentru AFP un purtator de cuvant al muzeului.Au fost furate 11 seturi complete, precum si fragmente individuale din alte trei obiecte.Diamantul alb din Dresda, denumit si Diamantul alb de Saxonia, este una dintre cele mai pretioase bijuterii din colectia fostului monarh saxon August al II-lea cel Puternic, principe-elector al Saxoniei si rege al Poloniei in secolul al XVIII-lea.Incorporat intr-un epolet, acest diamant de aproape 50 de carate a fost achizitionat in februarie 1728 de August al II-lea cel Puternic pentru o suma - considerata "aproape de neconceput" in acea epoca - de 200.000 de taleri, precizeaza muzeul german pe pagina sa de Internet.Conducerea muzeului Grunes Geworble (Seiful Verde) a precizat luni ca obiectele furate au o valoare istorica si culturala "inestimabila".Furtul acestui diamant "are o valoare considerabila, intrucat se presupune ca este o piatra de o calitate superioara. Nu se cunoaste puritatea acestui diamant, dar presupunand ca are o puritate relativ buna, este o piatra cu o valoare potentiala cuprinsa intre 10 milioane si 12 milioane de dolari (intre 9,1 milioane si 10,9 milioane de euro)", a estimat pentru AFP Tobias Kormind, directorul general al retailerului de diamante 77Diamonds.Printre celelalte obiecte furate figureaza un fragment dintr-un colier cu diamante care i-a apartinut reginei Amelie de Bavaria si o brosa in forma de panglica cu peste 600 de diamante.Patru hoti au patruns in muzeul Seiful Verde luni, cu putin inainte de ora locala 05:00 (04:00 GMT), sustragand bijuterii cu diamante datand din secolul al XVIII-lea.