Jumatate de milion de euro recompensa pentru orice informatie despre jaful din Dresda

Anchetatorii ofera o recompensa de 500.000 de euro pentru orice informatie in cazul jafului de la Muzeul din Dresda (Germania), de unde au fost furate piese de valoare intre care un diamant de 49 de carate.Aceasta suma este destinata oricarei persoane care va ajuta la arestarea hotilor, care sunt cel putin patru, si la descoperirea obiectelor furate, care ar contine mai multe sute de diamante, a precizat Parchetul din Dresda si Politia federala intr-un comunicat citat de AFP."Vom face orice efort pentru a rezolva acest caz", au declarat anchetatorii germani dupa acest jaf care a socat Germania.A fost format un grup de ancheta format din 40 de persoane, numit "Epolet".Luni, putin inainte de ora 5:00 dimineata, patru hoti au reusit sa patrunda in muzeul din acest oras baroc din fosta Republica Democrata Germana pentru a fura obiecte ce dateaza din secolul al XVIII-lea.11 piese au fost furate, in timp ce parti individuale formate din alte trei piese lipsesc. Printre ele figureaza "Diamantul alb din Dresda", denumit si "Diamantul alb de Saxonia", care are 49 de carate Directorii Muzeului au declarat ca obiectele furate au o valoare istorica si culturala inestimabila.