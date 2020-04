Magazinul eMag din Constanta a fost jefuit

Ziare.

com

Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, luni, in jurul orei 5:25, politistii Sectiei 1 au fost sesizati printr-un apel la 112 de catre reprezentantii unei firme de paza ca, la o societate comerciala din Constanta, persoane necunoscute ar fi patruns prin efractie."Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca usa de acces in societatea comerciala, confectionata din sticla, ar fi fost sparta cu un obiect dur, iar din interior ar fi fost sustrase mai multe bunuri (telefoane mobile)", a informat IPJ.Politistii au deschis in acest caz un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, urmand ca autorii faptei sa fie identificati.