Niste hoti au fugit cu seiful plin cu bani al unei case de schimb valutar din Arad

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Arad, mai multe persoane necunoscute au patruns prin efractie intr-o casa de schimb valutar din localitatea Chisineu Cris, in noaptea de joi spre vineri. Hotii au reusit sa fuga cu seiful in care se afla o suma importanta de bani."Din primele cercetari efectuate la fata locului, s-a stabilit ca in noaptea de 22/23 martie a.c., prin fortarea sistemului de acces si scoaterea din functiune a sistemului de alarmare si supraveghere, persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei case de schimb valutar de pe raza localitatii Chisineu Cris, de unde ar fi sustras un seif", au transmis reprezentantii IPJ Arad.Deocamdata, nu se cunoaste paguba produsa.Politistii aradeni continua cercetarile in vederea identificarii persoanelor banuite de comiterea jafului si tragerea lor la raspundere pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.