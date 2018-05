Pilotul Vali Porcisteanu a fost pradat de hoti intr-o vulcanizare din Pitesti

Ziare.

Potrivit Politiei Arges, incidentul s-a petrecut sambata noaptea, pe strada Depozitelor din Pitesti, intr-o vulcanizare. Vali Porcisteanu avea masina de raliuri pe o platforma, a coborat din autovehicul dar nu a incuiat portiera. Un individ i-a furat rucsacul in care pilotul avea un laptop, bunuri si portofelul."Cabina autoutilitarei, o platforma, nu a fost asigurata, inchisa. Conducatorul auto era pe langa masina. Un barbat a intrat in cabina, de unde a furat rucsacul. Conducatorul auto a observat si a pornit in urmarirea sa", a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Politiei Arges, Florin Popa.Porcisteanu a incercat sa il prinda pe hot, insa nu a reusit. Un echipaj de Politie care era in zona a pornit in urmarirea lui, moment in care individul a aruncat rucsacul cu tot ce era in el si a urcat intr-o masina cu numere de Anglia."Conducatorul auto le-a povestit politistilor ce s-a intamplat, iar echipajul a pornit in urmarirea masinii, in care se aflau trei barbati, de 18, 23 si 29 de ani. Niciunul nu are permis de conducere. Au fost audiati, iar victima a depus plangere", a mai spus Popa.Politistii au deschis un dosar penal pentru furt si conducere fara permis.