Tentativa de jaf armat in Piata Iancului din Bucuresti: Agresorul a fost prins de trecatori

"In aceasta seara, 14.02.2020, in jurul orei 20:00, prin apel 112 a fost anuntat un incident in zona Piata Iancului, in fata unei case de amanet. Cateva persoane aflate in zona au imobilizat un barbat, care, conform declaratiilor acestora, a atacat casiera unei case de amanet. Un echipaj de politie aflat in zona a intervenit de urgenta si l-a condus la sediul Sectiei 8 pe barbat. Din primele date a rezultat ca la momentul inchiderii casei de amanet, operatoarea a fost atacata cu o arma", informeaza Politia Capitalei.Potrivit politistilor, asupra barbatului imobilizat a fost gasit un pistol de tip air soft.Femeia a primit ingrijiri medicale la fata locului, dupa care a fost transportata la spital."La acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului, barbatul, de 45 de ani, fiind audiat la sediul sectiei de politie. Cercetarile sunt efectuate sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la talharie calificata", a mai mentionat Politia Capitalei.