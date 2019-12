Un barbat a jefuit o banca si a aruncat cu banii in aer strigand: ''Craciun fericit!''

Ziare.

David Wayne Oliver, in varsta de 65 de ani, a fost arestat la o cafenea Starbucks din apropiere Academy Bank din Colorado, pe care a jefuit-o luni dupa-amiaza.Politia a informat ca suspectul a "amenintat ca va folosi arma" si a parasit banca cu teancuri de bancnote a caror suma totala nu a fost dezvaluita.Un purtator de cuvant al politiei nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii, dar postul de televiziune din Colorado Springs, KKTV a informat ca, potrivit martorului ocular Dion Pascale, David Wayne Oliver a iesit din banca si a aruncat banii "peste tot"."A inceput sa arunce bani dintr-o punga" strigand "Craciun fericit!", a declarat Pascale pentru postul de televiziune local.Martorul a spus ca trecatorii au ridicat o parte din bani si i-au returnat bancii, in timp ce Oliver s-a indreptat spre Starbucks, unde a luat loc, aparent in asteptarea sosirii politistilor care sa il aresteze.Denver Post a citat informatii din partea politiei, conform carora "mii de dolari" nu au fost inca recuperati, adaugand ca nu exista indicii conform carora Oliver a folosit o arma in timpul jafului. Suspectul se afla in prezent intr-o inchisoare din El Paso si urmeaza sa apara joi in fata judecatorului.