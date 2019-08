Un galatean a jefuit un restaurant, apoi s-a predat... dupa ce a vazut ca a aparut pe internet

Ziare.

Barbatul a jefuit un restaurant de tip fast-food care se afla vizavi de inspectoratul de politie, conform Stirile TVR Acesta a intrat in cladire printr-un spatiu lateral, unde se fac lucrari de amenajare. Tanarul de 27 de ani reusit sa plece din incinta cu o tableta si 1600 de lei.A doua zi, angajatii veniti la munca au observat ca cineva a patruns in interior si au anuntat politia. Insa acestia au publicat si imaginile surprinse de camerele de supraveghere in mediul online, in speranta ca cineva il va recunoaste pe faptas.La ce nu se asteptau angajatii: ca fix hotul sa se recunoasca si sa returneze bunurile furate, cateva ore mai tarziu.Speriat de consecinte dupa ce s-a vazut pe internet, tanarul a returnat bunurile restaurantului si si-a cerut scuze.Potrivit noului Cod Penal, hotul care returneaza bunurile si este iertat de proprietar, scapa de dosarul penal, mai noteaza sursa citata.