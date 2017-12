Misiune dificila de coborare de pe munte a 150 de turisti ramasi blocati pe platoul Babele - UPDATE

Ziare.

Zeci de jandarmi, din trei judete, Dambovita, Arges si Prahova, au fost mobilizati intr-o operatiune de recuperare si coborare de pe munte a turistilor blocati pe munte.Autoritatile au decis ca oamenii sa fie coborati cu utilaje de batatorit zapada de la Babele pana in zona Dichiu, din judetul Dambovita, iar de aici sa fie preluati de autobuze si microbuze ale Jandarmeriei si ISU Dambovita, Prahova si Arges si dusi in statiunea Busteni, de unde au urcat pe munte cu telecabina, a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Dambovita, Ciprian Vataselu.In jurul orei 19:00, primul grup de turisti, format din 54 de oameni, a inceput deja coborarea. Actiunea de coborare a celorlalti turisti continua.Lucratorii de la drumuri au fost solicitati sa intervina pentru a curata drumul pe o distanta cat mai mare, in zona Piatra Arsa, astfel incat autovehiculele care ii preiau pe turisti sa poata urca cat mai mult.La peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi este zapada, iar vantul bate cu putere.Mii de turisti petrec vacanta de Revelion in statiunile de pe Valea Prahovei, unde este zapada pe munte, la altitudini mari si pe partii, fiind puse in functiune tunurile pentru zapada artificiala.