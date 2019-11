20 de protestatari ii cheama in judecata pe jandarmii lui Cucos, care i-au amendat nelegal la congresul PSD: Cer daune morale de 200.000 de lei

Prejudiciile

Asta dupa ce au contestat in instanta contraventiile, iar judecatorii le-au dat dreptate. Printre cei care au contestat decizia si au castigat se afla si protestatarul surdo-mut amendat pentru "scandarea de lozinci" anti-PSD.Printre jandarmii chemati la bara sunt mai multi subofiteri, dar si doi ofiteri cunoscuti: capitanul Raducu Serban - care a fost filmat in ianuarie 2018 cum lovea un protestatar in Piata Universitatii si s-a remarcat prin interventia de la DNA cand a fost citat Liviu Dragnea - si colonelul Sebastian Cucos, fost sef al Jandarmeriei, cercetat in dosarul protestului din 10 august 2018.Cei 20 de protestatari au deschis, luni, procesul la Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti."Solicitam obligarea paratilor la plata sumei totale de 200.000 lei, respectiv de 10.000 lei pentru fiecare reclamant, proportional cu culpa fiecarui parat, reprezentand despagubiri aferente prejudiciului moral cauzat prin sanctionarea contraventionala nelegala a subsemnatilor pentru participarea la o contramanifestatie in data de 10 martie 2018," se arata in cererea de chemare in judecata.Protestatarii arata ca prin contraventiile primite ar fi fost prejudiciati, li s-a restrans dreptul de a participa la o adunare publica si, mai mult, le-ar fi fost indusa starea de temere ca vor fi sanctionati din nou in viitor, daca vor participa la adunari publice similare, resimtind presiunea amenzilor stabilite."Nu in ultimul rand, subsemnatii," explica protestatarii.In sprijinul lor, protestatarii invoca jurisprudenta CEDO, care a statuat ca statele nu au numai obligatia de a proteja dreptul la intrunire pasnica, dar si pe aceea "."Potrivit acestora, manifestatia la care au participat a fost pasnica, iar eiau respectat intocmai limitele exercitarii drepturilor la libera intrunire si libera expresie, in lumina jurisprudentei CEDO, restrangerea acestor drepturi prin sanctionarea activitatii cuprinse in manifestare este de natura a aduce atingere libertatii de exprimare si a libertatii de intrunire."De asemenea, in sustinerea prejudiciului pricinuit prin fapta ilicita a paratei, invocam consecintele pe care le-am suportat ca urmare a sanctionarii contraventionale, acestea nerezumandu-se la(...)Nu in ultimul rand, am resimtit nedreptatea la care am fost supusi si frustrarea dificultatii cu care iti poti obtine dreptatea in Romania, in conditiile in care parata () s-a rezumat la a ne expedia procesele-verbale de sanctionare, iar ulterior, de cele mai multe ori, nu si-a mandatat un reprezentant in salile de judecata," conchid protestatarii.I.S.