Patru protestatari au fost amendati aseara in Piata Victoriei, iar altii sunt cautati dupa ce doi jandarmi au fost raniti

Jandarmeria Capitalei a facut joi cateva precizari, in legatura cu incidentele de la protestul de miercuri seara "In legatura cu evenimentele inregistrate ieri in Piata Victoriei, facem urmatoarele precizari: jandarmii au actionat pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale tuturor cetatenilor si pentru desfasurarea in conditiile legii a adunarilor publice, indiferent de natura lor.Pe timpul protestului, un grup de protestatari a fortat dispozitivul de jandarmi, iar o parte dintre acestia au aruncat cu diverse obiecte catre fortele de ordine. In contextul creat,pentru instigare si recurgere la actiuni violente".Sursa citata a mai precizat ca, in timpul incidentelor de la protestul de miercuri, doi jandarmi au fost raniti, atacatorii fiind cautati pentru a fi depuse plangeri la Parchet pe numele lor."In timpul incidentelor provocate, doi jandarmi au fost raniti, avand nevoie de ingrijiri medicale, fapt pentru care a fost demarata procedura de identificare a persoanelor implicate, urmand a fi intocmite acte de constatare sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj si inaintate parchetului competent.Le multumim celor care au ales sa protesteze pasnic, insa reamintim faptul ca Jandarmeria condamna actele de violenta care nu au legatura cu libera exprimare, nu tolereaza acte sau gesturi care pun in pericol siguranta cetatenilor si va actiona de fiecare data pentru combaterea lor", a mai transmis Jandarmeria Capitalei.Peste o mie de persoane au protestat, miercuri seara, in Piata Victoriei, manifestantii incercand sa rupa cordonul de jandarmi pentru a patrunde in Palatul Victoria.Unii protestatari s-au imbrancit cu jandarmii si au aruncat cu recipiente de plastic catre acestia.Oamenii au scandat lozinci impotriva Guvernului, a PSD si a liderului Liviu Dragnea.Unii protestatari au incercat sa forteze gardurile puse in fata Palatului Victoria, moment in care au fost opriti de jandarmi. Manifestantii au aruncat cu diverse obiecte catre acestia, strigand "Jandarmeria apara hotia", "Repetenti si infractori, nu va vrem conducatori", "PSD, ciuma rosie" si "DNA sa vina sa va ia!".