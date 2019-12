Amenda pentru intrebarea "De ce esti taran?" adresata unui jandarm. Pana unde poate merge libera exprimare

Amenda de 700 de lei

"Nu sunt cuvinte obscene"

"Nu sunt simple ironii"

"Nu era necesar"

Ziare.

com

Magistratii motiveaza ca proferarea de injurii si expresii jignitoare de natura sa lezeze demnitatea sau onoarea cetatenilor constituie contraventie, potrivit Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.Totul incepe pe 12 mai 2018, atunci cand avea loc un protest in fata Palatului Victoria, insotit de scandarile: "PSD, PSD, ciuma rosie!"Intre protestatari si jandarmi are loc un mic incident, filmat de ambele tabere. In prim -plan sunt protestatarul Cristian Dide si un jandarm. Jandarmul l-ar fi impins pe unul dintre protestatarii care filmau, iar Dide a intervenit.- "Dumneavoastra de ce va apropiati de mine? Pentru ca imi este frica de dumneavostra, de aia tip! De ce puneti mana pe mine?"- "Haideti, va rog frumos!"- "Tarani!"Cateva minute mai tarziu, un alt incident, fostul consilier parlamentar PRM, Cezar Catalin Marin, care trecea cu un autoturism Mercedes pe langa Piata Victoriei, are un schimb de replici cu protestatarii.Cristian Dide intervine nemultumit ca acesta indemna Politia sa-i ia pe sus pe protestatari, ca sa poata sa treaca cu masina: "Bine ca ti-a luat ma-ta Mertan!"La finalul zilei, jandarmii il amendeaza pe Dide cu suma de 700 de lei.Protestatarul contesta contraventia in instanta si sustine ca nu a folosit cuvinte obscene sau vulgare.," explica Dide, in cererea de chemare in judecata.Judecatoria Sectorului 1 si Tribunalul Bucuresti au respins acest punct de vedere si au mentinut amenda data de jandarmi."Expresiilesinu pot fi calificate drept simple ironii, astfel cum sustine petentul, si nici nu pot fi incadrate in exercitiul normal al dreptului la libera exprimare," motiveaza Tribunalul Bucuresti.Judecatorii fac trimitere la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care arata ca libertatea de exprimare (art. 10 CEDO) se extinde la declaratii care "frapeaza, socheaza sau deranjeaza" un anumit sector al populatiei si include dreptul de a recurge la "un anumit grad de exagerare sau chiar de provocare".Intre aceste expresii care frapeaza, socheaza sau deranjeaza si drepturile altor persoane, cum ar fi dreptul la demnitate si onoare (art. 8 CEDO), trebuie sa se mentina un just echilibru, explica judecatorii.Potrivit acestora, ingerinta in dreptul la demnitate al altor persoane trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica pentru apararea unui alt drept, cum ar fi libertatea de exprimare, si sa respecte un just echilibru intre drepturile concurente, dreptul la libera exprimare si dreptul la demnitate.Magistratii sutin ca Dide a adresat cuvinte jignitoare, fara a fi necesare in exercitarea dreptului la libera exprimare intr-o societate democratica."Apelativuladresat unui jandarm aflat in exercitarea atributiilor legale nu era necesar, putand fi inlocuit prin alte cuvinte care sa exprime critica apelantului-petent fata de conduita jandarmului.De asemenea, nu se poate aprecia ca acest cuvant nu are o conotatie peiorativa, avand in vedere contextul utilizarii sale, respectiv in cadrul unui protest in care petentul si jandarmii au avut un conflict.Expresiaeste utilizata, de asemenea, cu intentia de a jigni, neavand valoarea unei simple ironii, cum sustine apelantul-petent.," mai motiveaza Tribunalul Bucuresti.