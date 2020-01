Bistrita: Un profesor condamnat pentru abuz fata de elevi, incatusat in fata scolii

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud, Georgeta Casvan, a transmis ca profesorul a devenit violent verbal, motiv pentru care a fost incatusat si dus la sectia de politie si amendat cu 500 de lei."Mai multi parinti s-au adunat in aceasta dimineata la scoala din localitatea Sant pentru a-i interzice unui profesor sa intre la ore, deoarece s-a manifestat agresiv fata de elevi.Starea conflictuala intre parintii elevilor si profesor a escaladat, profesorul manifestandu-se violent verbal. Jandarmii au intervenit pentru aplanarea conflictului si l-au imobilizat pe barbatul in cauza, l-au incatusat si l-au condus la sectia de politie. Totodata, acesta a fost sanctionat cu 500 de lei amenda", a informat Georgeta Casvan.Profesorul Vasile Maternik a incercat si la sfarsitul anului trecut sa revina la catedra , dar de fiecare data a fost intampinat in fata scolii de parinti si elevi care au protestat fata de intentia lui.In urma discutiilor purtate cu conducerea scolii, cu autoritatile locale si cu reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Judetean, profesorul a beneficiat de mai multe invoiri colegiale, astfel incat situatia sa nu escaladeze.De asemenea, cadrului didactic i s-au cerut acte medicale care sa ateste ca este apt sa predea.