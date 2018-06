Carmen Dan se pregateste de proteste spontane: Vrea efective sporite ale MAI si animale de serviciu

Ziare.

Proiectul de Ordin al ministrului va modifica si completa un ordin mai vechi al MAI - nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, potrivit site-ului ministerului.Acesta nu prevede, insa, ca efectivele desfasurate sub coordonarea politistilor sa actioneze si in cazul unor adunari publice spontane sau neavizate, asa cum se doreste in noul ordin.De asemenea, proiectul mai prevede si folosirea "animalelor de serviciu" de catre "efectivele angrenate in activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei".Ordinul 60/2010 prevede ca pentru a mentine ordinea si siguranta publica, se constituie dispozitive din politisti, politisti de frontiera si jandarmi - "In baza solicitarilor primite saptamanal, jandarmeria si politia de frontiera comunica structurilor de politie corespondente efectivele disponibile ce vor participa la activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice".Noul ordin pregatit de Carmen Dan extinde aria de actiune a acestor dispozitive, fiind incluse aici si evenimentele spontane si neavizate.Redam din proiectul de ordin:"La articolul 10^2, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cuurmatorul cuprins:'j) iau primele masuri de ordine publica, potrivit legii, in momentul constatarii desfasurarii unor'".De asmenea, ordinul pregatit de MAI modifica doua alineate ale articolului 9 din vechiul ordin, dupa cum urmeaza:"La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:' (1), pe itinerare stabilite in functie de evolutia criminalitatii si asigura interventia la evenimentele semnalate.(3) Pe traseele turistice, mentinerea ordinii si sigurantei publice se realizeaza prin patrule de jandarmi, conform art. 19, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Planului unic de ordine si siguranta publica".Miscarea vine in contextul in care, protestul desfasurat miercuri seara in Piata Victoriei a fost marcat de violente ale jandarmilor.Amintim ca miercuri seara peste 4.000 de oameni au protestat timp de aproximativ cinci ore, in Piata Victoriei din Capitala fata de modificarea Codurilor Penale. In timpul protestelor, au avut loc altercatii intre manifestanti si jandarmi, opt persoane fiind ridicate de fortele de ordine si duse la Politie.Manifestatia a degenerat dupa ora 21:00, dupa ce mai multi protestatari au vrut sa se aseze pe carosabil pe bulevardul Aviatorilor, care este inchis circulatiei rutiere, si au existat imbranceli intre protestatari si jandarmi.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.