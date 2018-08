Ce nu au voie sa faca la un miting si de cate ori si-au incalcat jandarmii propria lege la protestele din 10 august

in momentul in care au dat drumul gazelor iar acestea au afectat copiii din piata s-a comis o incalcare a legii.

daca un jandarm loveste cu bastonul un protestatar, un cetatean al Romaniei, care are mainile ridicate si nu opune rezistenta, incalca legea.

Toti jandarmii care se aflau in apropierea taxiului si nu i-au ajutat pe cei agresati sunt potential infractori potrivit legii.

Nu trebuie sa fii jurist pentru a citi si intelege o lege, asa cum nu trebuie sa fii absolvent de Drept pentru a intelege daca respectiva lege a fost incalcata sau nu. In cazul nostru specific, vorbim despre Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.Pentru inceput, sa vedem ce este Jandarmeria si pentru asta apelam la articolul 1 din legea mai sus mentionata, care ne spune urmatoarele:"Jandarmeria Romana este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care exercita,, atributiile ce ii revin cu privire la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism".Am subliniat acea precizare peste care multi ar putea trece cu usurinta si voi explica imediat de ce este foarte importanta. De retinut in momentul de fata este faptul ca jandarmii actioneaza in orice misiune, inclusiv in cazul manifestarilor de strada,Mai departe, sa vedem articolul 2 din aceeasi lege 550/2004, care si el este important in context:"Jandarmeria Romana isi desfasoara activitatea in interesul cetatenilor, al comunitatii si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii".Prin urmare, jandarmii isi desfasoara activitatea, inclusiv misiunile de ordine publica din timpul protestelor, in interesul cetatenilor si exclusiv pe baza legii. Din nou avem specificat acest lucru cat se poate de clar, angajatii Jandarmeriei nu pot depasi cadrul legal sub nicio forma, in caz contrar fiind pasibili de pedepse.Inca putin si depasim introducerea aceasta lunga, dar atat de necesara, in universul Jandarmeriei."In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Romane foloseste armamentul din dotare cu munitia aferenta, veste antiglont, scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant lacrimogene, arme albe, jeturi de apa sau coloranti, arme cu glont de cauciuc sau coloranti, catuse, cai si caini de serviciu, dispozitive sonore si luminoase, mijloace blindate, lucrari si mijloace genistice, precum si orice mijloace de protectie si de imobilizare aflate in dotare, in urmatoarele situatii:a) pentru impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura grav ordinea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale;b) impotriva celor care patrund fara drept in sediile autoritatilor publice sau ale altor institutii de interes public ori privat si care, avertizati si somati, au refuzat sa paraseasca de indata aceste sedii, precum si impotriva grupurilor organizate care impiedica desfasurarea normala a activitatii pe caile de comunicatii, in locurile publice si in alte obiective importante;c) pentru imobilizarea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoaca dezordine si intreprind actiuni ce pun in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea persoanelor, proprietatea publica sau privata, ultragiaza fortele de ordine sau alte persoane investite cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice ori tulbura grav ordinea publica, prin acte de violenta".Si acum, sa vorbim despre ilegalitati. Asa cum a putut vedea toata lumea interesata de subiect, in randul manifestantilor veniti in data de 10 august in Piata Victoriei s-au aflat multi parinti insotiti de copii. Decizia de a lua copiii la un protest pana la urma politic poate fi discutabila, insa nu si interventia care i-a afectat si pe minori. Asta pentru ca articolul 36 din legea 550 spune urmatoarele:prevazute la art. 29 impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, impotriva persoanelor cu semne vadite de invaliditate si, cu exceptia cazurilor in care acestia infaptuiesc un atac armat ori in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori a mai multor persoane".In cazul in care nu a vazut cineva pusti de 4-5 ani infaptuind atacuri armate in piata, jandarmii nu aveau voie sa foloseasca armament care sa ii afecteze pe minori. Si aici vorbim de gazele lacrimogene. Bineinteles ca, in momentul in care cordonul de jandarmi e fortat de grupuri de exaltati, acestia trebuie sa raspunda. Insa daca au in zona de actiune minori pasnici, legea ii obliga sa nu ii afecteze in niciun fel.Agitatorii puteau fi identificati, extrasi din multime si altele, darNu discutam despre oportunitatea aducerii celor mici in Piata Victoriei, din nou, ci doar despre lege. Lege care interzice utilizarea echipamentelor impotriva celor mici, indiferent de motivul prezentei lor in locul misiunii. Punct. Atunci cand au vazut ca sunt copii in piata, si sunt sigur ca au vazut, trebuiau sa isi duca buteliile de gaz la masini si sa actioneze intr-un mod in care cei mici nu erau afectati.Mergem mai departe si ne uitam la articolul 33 din legea Jandarmeriei:"Folosirea mijloacelor prevazute la art. 29 se face in mod gradual siturbulente sau agresive ori pentru neutralizarea actiunilor ilegale sice scopul misiunii a fost realizat".Cu alte cuvinte, jandarmii nu au voie sa foloseasca gaze lacrimogene, bastoane, scuturi, tunuri cu apa si altele decat pana in momentul in care persoana vizata este imobilizata sau pana cand o actiune ilegala inceteaza. Mai simplu,Pentru ca da, legea este clara si aici si jandarmii nu au voie sa loveasca dupa bunul plac!Dimpotriva, exista o conditionare destul de clara, mijloacele de interventie urmand a fi utilizate numai pentru retinerea persoanelor. Nu se pot trezi oamenii in albastru sa loveasca la intamplare pentru a da lectii de buna purtare.Fie intervii, inclusiv prin lovire, asupra unei persoane pe care o si retii, fie nu intervii asupra persoanei. Nu exista cale de mijloc in lege, jandarmii nu fac educatie cu bastonul la proteste.Articolul 37 din legea 550 spune ca personalul Jandarmeriei mai are o obligatie importanta."In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul din Jandarmeria Romana are obligatia sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului si sa acorde primul ajutor medical persoanelor care au nevoie de acesta ca urmare a interventiei in forta".Citind articolul acesta imi vine in minte imaginea unui protestatar lovit in timpul interventiei, care sangera abundent din zona arcadei si pe langa care a trecut un pluton de jandarmi.Dar sa ne oprim asupra cazului turistilor israelieni "saltati" dintr-un taxi si batuti cu bestialitate. Taximetristul a marturisit apoi ca s-a ales cu o fractura in urma bataii, insa nu a primit ajutor medical din partea agresorilor. A fost lasat sa plece si apoi el singur a chemat salvarea.Ori asta, asa cum spune legea, este ilegal.In toate cele de mai sus, legea Jandarmeriei nu tine cont de natura protestului. Nu conteaza ca este un protest motivat politic sau nu, nu conteaza daca este autorizat sau nu. Asta nu ii intereseaza pe jandarmii care intervin ci, cel mult, pe politistii si procurorii care vor instrumenta eventuale dosare penale ale manifestantilor. Jandarmii trebuie sa intervina, dar trebuie sa o faca respectand legea.Ba chiar cu atat mai mult cu cat sunt asimilati "oamenilor legii", au responsabilitatea de a impune respectarea legii si folosesc armament specific.Responsabilitatea lor in respectarea legii este cu atat mai mare cu cat abuzurile lor pot fi chiar tragice. Si pentru ca fiecare abuz, fiecare incalcare a legii trebuie pedepsite, este nevoie ca orice persoana care se considera nedreptatita sa se adreseze Parchetului.