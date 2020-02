Ce se intampla cu legea care permite Jandarmeriei sa te ancheteze. Ce vor sa faca parlamentarii

Ziare.

Potrivit proiectului care se afla la Senat, jandarmii vor putea opri masini in trafic, sa perchezitioneze fara mandat si sa cheme cetateni la audieri."Este un proiect pe care eu personal nu l-am agreat deloc. Eu intotdeauna cred ca functioneaza parghii de preventie, societate civila, alte modalitati decat cele de accentuare a functiei de autoritate a statului. Nu e nevoie sa le dai si alte atributii suplimentare", a afirmat Alina Gorghiu.Liderul senatorilor UDMR a afirmat ca va exista o discutie la grup, insa, de principiu Uniunea nu sustine propunerea de lege."O sa avem o discutie in grupul parlamentar dar in principiu noi nu sustinem", a explicat Attila Cseke.Deputatul USR Bogdan Rodeanu a precizat ca proiectul de lege are aspecte pozitive si negative."Proiectul in sine are doua parti, una mai buna si una foarte nociva. Partea buna este ca vom crea niste competente pentru jandarmi in zona de control silvic. Partea mai odioasa este ca cineva a incercat sa creeze competente de natura judiciara jandarmeriei 1.11 1.16 Un jandarm nu poate ancheta un civil. Proiectul este clar neconstitutional din acest punct de vedere", a declarat Bogdan Rodeanu.Potrivit acestui proiect de lege, jandarmii vor putea opri masini in trafic, vor putea face perchezitii fara mandat si vor putea sa cheme cetateni la audieri. De asemenea, acestia vor avea si dreptul de a restrange temporar libertatea de miscare a cetatenilor, mai exact ii vor putea retine 12 ore.Initiativa prevede retineream timp de 12 ore, fara mandat de la procuror sau judecator.De asemenea, acestia vor putea sa efectueze inregistrari video si foto operative. Jandarmii vor avea aparate de electrosocuri iar politistii vor putea cere orice documente daca vor, chiar si daca nu au legatura cu un dosar sau cauza in care este urmarit un cetatean.Pe 11 decembrie 2017, proiectul de lege a fost respins de Camera Deputatilor, decizional pe initiativa legislativa fiind Senatul.