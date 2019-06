Cei doi jandarmi batuti de huligani la protestul din 10 august cer daune morale de 200.000 de euro

"Voiau sa-mi suprime viata"

Dosarul a iesit recent din faza de Camera Preliminara si urmeaza judecarea procesului. Sapte persoane sunt judecate in acest caz intrumentat de Parchetul Capitalei.Cinci persoane sunt judecate pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice: Laurentiu Gabriel Ilie, Claudiu Florentin Tanase, Tudor Alexandru Sutoiu, Ionut Liviu Cojoaca si Claudiu Mihai Dobre.In acelasi dosar, Daniel Dumitru, tanarul care a furat pistolul Stefaniei Nistor, este judecat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si tulburarea ordinii si linistii publice. Amicul lui Daniel Dumitru, Mihail Gabriel Cristoloveanu, care a tras cu pistolul furat pe un camp, este judecat pentru uz de arma fara drept.Primul termen de judecata din acest caz a fost stabilit pe 18 iunie, dar s-a amanat pentru ca unul din invinuiti sa-si angajeze avocat. Urmatorul termen a fost stabilit pe 17 septembrie, potrivit portalului instantelor. Stefania Nistor arata magistratilor ca a avut sentimentul ca protestatarii vor sa o omoare din bataie si ca scapat de acest lucru doar pentru ca au intervenit alti protestatari. Cum explica solicitarea unor daune morale de 100.000 euro?"Avand in vedere duritatea cu care am fost lovita, intensitatea loviturilor primite, modalitatea de indreptare a loviturilor catre zona capului (ulterior deposedarii mele de casca de protectie),Ferocitatea, cruzimea si numarul mare al persoanelor ce ma loveau, mi-au creat sentimentul ca scopul acestora il reprezenta suprimarea vietii mele si, probabil, si a colegului meu." arata Stefania Nistor, in cererea de constituire de parte civila.Femeia spune ca dupa zilele de spitalizare a stat inca o luna in concediu medical pentru a fi vindecata complet."Cu privire la urmele psihice, agresiunile savarsite asupra mea m-au facut sa constientizez indiferenta de care au dat dovada inculpatii din prezenta cauza, fata de consecintele faptelor lor asupra integritatii mele fizice.Incidentul suferit mi-a subrezit increderea in semenii mei si m-a facut constienta de usurinta cu care unele persoane pot aplica lovituri ce au potentialul de a fi cauzatoare de moarte," explica Stefania Nistor.Tanara mai explica ca ce s-a intamplat pe 10 august i-a intarit convingerea importantei Jandarmeriei in apararea si protejarea ordinii si linistii publice."Consider ca manifestari de o asemenea violenta, savarsite impotriva si in dispretul unui reprezentant al autoritatii publice, trebuie descurajate si printr-o sanctionare ferma," conchide Stefania Nistor.In faza de Camera Preliminara, Cristian Felega nu s-a mai constituit parte civila. S-a razgandit insa la inceperea procesului. Acum vrea de la agresori suma de 100.000 de euro.Cristian Felega explica judecatorilor ca aprecierea cuantumului daunelor morale trebuie raportata la faptul ca i-a fost pusa viata in pericol, dar si repercusiunile evenimentelor pe care le-a trait pe 10 august 2018 si ulterior in spital."Astfel, repararea prejudiciului moral trebuie sa fie integrala, pentru vatamarile fizice si psihice suferite in urma agresiunii fizice si pentru afectarea onoarei si demnitatii mele,"spune Felega."Nimic nu poate justifica (...) manifestarile violente, extrem de brutale ale caror victima am fost.", concluzioneaza Cristian Felega.Pe 29 noimebrie 2018, Stefania Nistor si Cristian Felega au fost decorati la sediul Ministerului Afacerilor Interne, "pentru curajul dovedit in momentul atacarii lor de catre un grup de persoane violente".La mitingul din 10 august din Piata Victoriei, in cadrul caruia Jandarmeria a intervenit cu gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului, doi jandarmi au fost loviti de mai multi agitatori infiltrati in multime.Unul dintre cei doi jandarmi este tanara in varsta de 23 de ani, iar imaginile cu momentul in care fata este batuta au facut inconjurul Internetului.A doua zi dupa protest, reprezentantii Jandarmeriei au anuntat ca tanara "are o suspiciune serioasa de ruptura de coloana cervicala" si risca sa ramana paralizata.La externare, ea a fost surpinsa alergand, iar medicii au spus ca, desi a avut rani, niciuna dintre acestea nu i-a pus in pericol viata.