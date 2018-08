Cele mai noi informatii despre starea de sanatate a femeii jandarm ranite la mitingul de vineri

Ziare.

"Din cauza ca exista aceste simptome si la ea si la colegul ei, dureri de cap, vom face unele analize in plus, un CT (computer tomograf - n.red.) si dupa acestea vedem care va fi situatia", a declarat Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului Floreasca.Jandarmii au intervenit in forta, in seara zilei de 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului.In acea noapte, au fost ranite peste 400 de persoane, intre care si doi jandarmi Unul dintre angajatii Jandarmeriei, o femeie, a fost internata cu suspiciunea de fractura de coloana cervicala, potrivit spuselor reprezentantilor institutiei. Ministrul Sanatatii, insa, a subliniat ca femeia jandarm nu are coloana fracturata."Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care si o domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva", a declarat Sorina Pintea, in cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.