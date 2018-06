Centrul pentru Jurnalism Independent: Tratamentul brutal aplicat jurnalistului german e inacceptabil. Ce spune Ambasada Germaniei

UNESCO cheama statele membre "sa informeze si sa pregateasca fortele armate si de politie pentru a respecta si promova siguranta jurnalistilor in situatii de risc si a se asigura ca jurnalistii pot lucra in deplina siguranta pe teritoriul lor"

Centrul pentru Jurnalism Independent critica, intr-un punct de vedere publicat joi, interventia agresiva a jandarmilor fata de protestatarii pasnici de la Bucuresti, in seara zilei de 20 iunie 2018, si consideracare a fost ridicat din zona Pietei Victoriei si retinut la sectie timp de mai multe ore.Reactia CJI vine dupa ce, joi, Jandarmeria Romana a argumentat ca, , "desi persoana respectiva a sustinut ca este jurnalist, nu a facut dovada cu un document oficial care sa ateste aceasta calitate. Purtarea, la vedere, a unui badge inscriptionat 'PRESS' nu reprezinta un act oficial"., spune CJI, -nscriptionata) -Mai mult, paradigma in care se desfasoara azi informarea publica este diferita de cea de acum cativa ani, in care jurnalistul putea prezenta "un act oficial" care sa ii ateste calitatea profesionala.Expunerea la vedere a insemnelor de presa este una dintre primele reguli ale oricarui jurnalist care participa, in calitate profesionala, la evenimente, cu atat mai mult la cele cu potential conflictual.O atare expunere are tocmai menirea de a semnala participantilor faptul ca persoana respectiva se afla pe teren in exercitiul functiunii, pentru a informa publicul. Uneori, pentru captarea intregii perspective, pentru a prezenta toate punctele de vedere, jurnalistul trebuie sa "iasa din rand", ceea ce il poate pune in conflict cu regulile instituite de fortele de ordine, afirma CJI.Tocmai de aceea, in Declaratia de la Medellin privind asigurarea sigurantei jurnalistilor si combaterea impunitatii[1],"Solicitam MAI sa ia masurile care se impun pentru ca fortele de ordine sa respecte munca jurnalistilor, chiar si in conditii cu potential tensionat", se arata in documentul CJI.Si Ambasada Germaniei la Bucuresti a luat cunostinta de faptele petrecute miercuri seara."Jurnalistul german Paul Arne Wagner este din nou liber;", se arata intr-un raspuns remis Ziare.com.Jandarmeria romana l-a retinut, miercuri seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, pe cetateanul german Paul-Arne Wagner, jurnalist independent , colaborator al mai multor publicatii intre care Suddeutsche Zeitung.Tot miercuri, mai multi parlamentari PSD transformati ad-hoc in garzi de corp pentru Liviu Dragnea au imbrancit mai multi jurnalisti, la Parlament.