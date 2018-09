Colonelul Cucos si implicatiile internationale ale plangerii de inalta tradare depusa la DIICOT

Liviu Dragnea da interviuri, Cucos se executa

Carmen Dan transforma lovitura de stat in proces verbal

Mai poate Jandarmeria din Romania sa colaboreze cu Uniunea Europeana si cu NATO?

Jandarmeria Romana iese din Europa inainte de a fi primita

Ziare.

com

Neasumarea responsabilitatii in ce priveste violentele din Piata Victoriei, lipsa totala de cooperare cu procurorii care ancheteaza evenimentele de la mitingul diasporei, secretizarea de catre ministrul de Interne a tuturor documentelor legate de actiunile Jandarmeriei si rocada facuta la conducerea acestei institutii au creat o situatie de criza care pune in pericol buna functionare si chiar existenta acestei institutii militare.Miercuri, 12 septembrie, Jandarmeria, condusa de Ionut Catalin Sindile si, a depus o plangere penala la DIICOT ce vizeaza infractiuni impotriva ordinii constitutionale, art. 397 Cod Penal, acuzand o tentativa de lovitura de stat."Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, daca se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi", se arata in articolul citat.Aceasta plangere penala depusa de Jandarmerie este extrem de grava, pentru ca vine din partea unei entitati care, conform legii, "este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care exercita, in conditiile legii, atributiile ce ii revin cu privire la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism", se arata in art.1 al legii 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.In afara lui Liviu Dragnea, presedintele PSD, care a acuzat intr-o serie de interviuri televizate existenta unei astfel de tentative de lovitura de stat, de care l-a facut responsabil pe presedintele Klaus Iohannis, nu au existat informatii oficiale nici din partea Ministerului de Interne, nici din partea SRI si nici din partea unei alte institutii publice despre existenta unor informatii ca se pregateste o astfel de actiune.Si mai ciudat e faptul ca, a doua zi dupa depunerea acestei plangeri, ministrul de Interne Carmen Dan a evitat sa sustina public sesizarea penala a Jandarmeriei, spunand ca institutia "a depus la DIICOT un proces verbal" cu ce s-a intamplat in Piata Victoriei, refuzand sa dea alte amanunte.Vineri, 14 septembrie, Felix Banila, procuror sef DIICOT, face un anunt socant , cum ca plangerea penala depusa de Jandarmeria Romana nu a fost facuta in numele institutiei, ci in nume personal de catre colonelul Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei Romane."A depus o plangere ca orice cetatean", a declarat senin noul sef al DIICOT. Numai ca domnul Sebastian Cucos nu este "orice cetatean", ci al doilea sef al institutiei in ordine ierarhica dupa "rotirea cadrelor" decisa de Carmen Dan, dupa interventia din Piata Victoriei, si cel care in data de 10 august era comandantul Jandarmeriei Romane."Ce face Jandarmeria este o revolta impotriva CSAT-ului si a actualei strategii de securitate nationala, lucru pe care il tot spun, dar nimeni nu vrea sa inteleaga. Jandarmeria a iesit din cadrul Strategiei Nationale de Securitate, pe care si MAI, si Parlamentul au aprobat-o.Este o revolta anti-stat si antieuropeana. Jandarmeria este o institutie care intoarce spatele Uniunii Europene", a declarat Iulian Fota, fost consilier prezidential pentru securitate nationala in perioada 2009-2014, intr-un interviu acordat Ziare.com.Ministrul de Interne, Carmen Dan, si Felix Banila, sef DIICOT, prin interventia lor au vrut sa scoata Jandarmeria Romana din situatia complicata in care a intrat in urma reprimarii brutale a manifestatiei din 10 august."Jandarmeria Romana participa, in conditiile legii, la actiunile organizate in cadrul Asociatiei Fortelor de Politie si Jandarmerie Europene si Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de catre organismele similare ale altor state si indeplineste misiuni de mentinere a pacii, potrivit angajamentelor internationale asumate de Romania", se arata in aliniatul 2, articol 3 din Legea Jandarmeriei.Cum poate o institutie care a reprimat o manifestatie pasnica, care a lasat huligani din galeriile de fotbal sa deturneze un protest (Jandarmeria face parte si dintr-o retea europeana de monitorizare a membrilor violenti din galeriile de fotbal, Punctul National de Informare Fotbal), care a atacat cu gaze lacrimogene sute de femei si copii, care a tras cu grenade lacrimogene in multimi de oameni, care a lovit cu brutalitate manifestanti cu mainile ridicate, cum poate o astfel de institutie sa mai participe la misiuni internationale, sa colaboreze cu organisme europene si cu NATO?Mai mult, reprezentantii Jandarmeriei au refuzat sa colaboreze cu organele de ancheta, nu au luat nicio masura impotriva membrilor institutiei care au incalcat in mod flagrant regulamentele militare si au acceptat secretizarea documentelor cu privire la organizarea interventiei din 10 si 11 august 2018."Scopul FIEP (care a inceput cu corpurile de jandarmi sau similare din Franta, Italia, Spania si Portugalia) este acela de a extinde si consolida relatiile reciproce, de a promova o viziune inovatoare si activa asupra formelor de cooperare politieneasca si de a valorifica modelul sau de organizare si structuri in strainatate.FIEP doreste sa fie recunoscut de autoritatile europene ca un forum si o structura de cooperare separata a Politiei, capabila sa conduca actiuni concrete", se arata in statutul organizatiei. In acest moment, conform declaratiilor oficiale ale institutiei, 25 de jandarmi romani participa in misiuni din afara teritoriului Romaniei, e vorba de misiuni NATO, ONU si OSCE.Actiunea politica si interventia brutala impotriva propriilor cetateni sunt incompatibile cu valorile acestui sistem de cooperare internationala.Mai mult, Jandarmeria Romana incearca sa devina membru cu drepturi depline in Forta de Jandarmerie Europeana , "o forta care sa raspunda cerintelor UE, dar si altor organisme internationale, pe linia indeplinirii unor misiuni specifice, in cadrul operatiunilor civile si militare de management al crizelor". Aceasta a fost fondata in 2007, sase state avand statut de membru cu drepturi depline. Jandarmeria Romana a depus cerere de aderare inca din 2008, dar nici pana acum n-a reusit "finalizarea procedurior".Mai mult ca sigur, plangerea penala pentru tentativa de inalta tradare depusa de colonelul Sebastian Cucos a produs ingrijorare in toata reteaua de aparare nord-atlantica, mai ales in urma discutiilor si declaratiilor facute de oficialii Uniunii Europene cu privire la evenimentele din data de 10 august.Impotriva actiunilor violente ale jandarmilor din data de 10 august au fost depuse de catre participantii la protest 752 de plangeri penale la Parchetul General. In acea seara, in urma interventiei fortelor de ordine au fost ranite 450 de persoane.