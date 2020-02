Comandantul jandarmilor de la protestul din 10 august a fost mutat la Buzau

Ziare.

com

Potrivit purtatorului de cuvant al IJJ Buzau, Georgiana Naziru, la Buzau, Gheorghe Sebastian Cucos este imputernicicit sa indeplineasca activitati specifice pe linia misiunilor de ordine publica.El va intocmi acte ce tin de serviciul de Ordine Publica, dar daca situatia o va impune, va fi trimis si la actiuni, in strada."Domnul Sebastian Cucos este detasat la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Buzau, prin ordinul inspectorului general, sa indeplineasca activitati specifice pe linia misiunilor de ordine publica timp de 3 luni.El este incadrat in continuare pe functia de director la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Detasarea este de 3 luni, incepand cu data de 13 februarie 2020", a declarat Georgiana Naziru, purtator de cuvant al IJJ Buzau.Sebastian Cucos este urmarit penal in dosarul violentelor din 10 august , din Piata Victoriei, din Capitala, fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.