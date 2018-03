Cum explica Jandarmeria ca a amendat un protestatar surdo-mut pentru scandari la Congresul PSD

Foto: Facebook/Coruptia Ucide

Ziare.

com

Dupa ce dovada amenzii a fost postata pe o retea de socializare, au aparut multe reactii de revolta pentru ca Ioan Duia, surd-mut, a fost amendat cu 2.000 de lei, pentru "scandari".Conform procesului verbal, acesta "a participat alaturi de alte persoane la o contramanifestatieimpotriva participantilor care isi desfasurau legal activitatea la Congresul Extraordinar al PSD".Jandarmaria Romana a reactionat, marti, la acuzatii si a transmis ca Ioan Duia a fost amendat pentru participare la o contramanifestatie. Niciun cuvant despre scandarile mentionate in procesul verbal, asa cum se poate vedea in fotografia de mai jos. Jandarmeria Romana sustine ca "persoana la care se face referirelucru precizat in procesul-verbal la rubrica 'incadrarea faptei' (art. 26 lit. g. din Lg. 60/1991), fapta prevazuta de legea adunarilor publice cu sanctiune intre 500 si 5.000 de lei".Reprezentantii Jandarmariei au precizat ca "asupra temeiniciei si legalitatii aspectelor mentionate de agentul constatator in descrierea faptei din procesul-verbal incheiat se poate pronunta doar o instanta de judecata, in cazul in care procesul-verbal va fi contestat de catre respectiva persoana".Practic, acum ramane de vazut daca Ioan Duia va contesta amenda si ce va decide instanta.Printre persoanele care au criticat amendarea lui Ioan Duia s-a numarat si actrita Oana Pellea."In tara in care mortii sunt vii si voteaza sau viii sunt trecuti la morti si nu sunt recunoscuti ca vii, in tara unde se moare din amigdalita...un domn surdo-mut este amendat ca a scanat lozinci contra PSD. Trista tara si nu glumesc deloc!", a scris actrita.A.G.