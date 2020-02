Cum justifica Jandarmeria de ce a cumparat 158 de televizoare, cu 1.000 de euro bucata

Ziare.

Precizarile sunt facute in contextul in care, recent, intr-o conferinta de presa, ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca va verifica de ce au fost achizitionate "sute de televizoare pentru dotarea Jandarmeriei", cu pretul de 1.000 de euro bucata "O sa verific ce fel de televizoare asa grozave sunt cu 1.000 de euro", spunea Vela, la acel moment.Jandarmeria Romana a precizat ca nu au fost dispuse verificari cu privire la achizitia televizoarelor."Televizoarele/monitoarele au fost achizitionate la nivelul a 36 de unitati teritoriale, cu aprobarea fiecarui ordonator tertiar de credite, in conformitate cu prevederile legale si in raport de nevoile fiecarei unitati", explica sursa citata.Jandarmeria arata ca au fost cumpartate, care sunt amplasate in dispeceratele de monitorizare a obiectivelor aflate in paza si protectia institutiei."Achizitia a fost determinata de aplicarea etapizata a noii conceptii de realizare a pazei si protectiei obiectivelor, care prevede, iar in cazul unor incidente, se intervine cu elemente mobile de dispozitiv", arata sursa mentionata.Totodata, au fost cumparate 62 de televizoare pentru dotarea centrelor operationale, a centrelor de comanda mobile si a compartimenetelor de relatii publice.Asadar, este vorba despre achitia, in total, a 158 de monitoare/televizoare.