Cum si-au incalcat jandarmii propriul manual: Nu se pulverizeaza substanta direct in fata adversarului! Loviturile la cap, interzise!

Paragraful apare in capitolul dedicat folosirii pulverizatorului de mana cu substante iritant-lacrimogene.Jandarmii au folosit acest spray intens in ziua de 10 august, cu ocazia mitingului diasporei. Mai multe imagini video si fotografii au surprins cum acestia pulverizau substanta iritant-lacrimogena direct in fata protestatarilor."Folosirea eficienta si oportuna a gazelor este o metoda acceptata numai pentru imobilizarea persoanelor si se realizeaza cu ajutorul pulverizatorului. Pulverizatorul de mana cu substante iritant-lacrimogene este destinat imobilizarii unor persoane recalcitrante, dispersarii unor grupuri de agresori sau evacuarii acestora din incaperi si ascunzatori, fara a se produce vatamari corporale", se arata in "Ghidul de interventie profesionala".Unii protestatari au acuzat ca au fost loviti in cap de jandarmi cu tomfa. Potrivit Ghidului, astfel de lovituri sunt interzise. Chiar astazi, unul dintre protestatari, Radu Florin Nicusor, le-a povestit jurnalistilor, in fata Parchetului Militar, cum a fost lovit in cap:"Am ridicat mainile, m-am intors cu spatele si apoi mi-am pus mainile la ceafa. In momentul in care a venit bariera de jandarmi, m-au lovit in cap, in umar, in mana. Au vrut sa ma interneze la Floreasca, dar am refuzat".Manualul delimiteaza strict zonele de actiune de pe corpul uman asupra carora se pot folosi forta, mijlocele din dotare sau armamentul. Deoarece actiunile asupra acestor zone au efecte diferite asupra adversarului sau a jandarmului, in raport de mijlocul utilizat si de intensitatea folosirii lui, este important sa se cunoasca aceste zone pentru a reduce la minim riscurile.In functie de dispunere si de efectele care pot aparea in urma actiunii, se disting trei zone:- dispusa la nivelul capului - este o zona interzisa, deoarece actiunea in forta asupra acesteia poate produce decesul adversarului. Evitand actiunea asupra acestei zone se previn: riscurile traumatice mortale; contactul cu sangele adversarului (risc de imbolnavire hepatita C sau SIDA); producerea de echimoze, contuzii, hematoame, plagi. In situatii limita se poate actiona si asupra zonei rosii, luandu-se in calcul urmarile ce se pot produce in urma acestei actiuni.- dispusa la nivelul trunchiului - zona de actiune moderata ca nivel al riscurilor, totusi, actiunea asupra acestei zone poate avea urmari relativ grave: traume mortale; echimoze si contuzii.- dispusa la nivelul membrelor superioare si inferioare - zona de actiune permisiva, dar care impune luarea in calcul a urmarilor loviturilor: suprimarea sau reducerea mobilitatii agresorului; fracturi, contuzii, hematoame."In ceea ce priveste actiunea asupra acestor zone trebuie retinute urmatoarele doua sfaturi: Sunt interzise actiunile in forta asupra capului sau a coloanei vertebrale! Dupa ce ai imobilizat adversarul inceteaza actiunea, traumele produse pot fi in defavoarea ta!", se arata in Ghid.Modul in care jandarmii au curatat cu violenta Piata Victoriei de protestatari a fost de asemenea criticat. "Ghidul de interventie profesionala" arata ca inaintarea de acest gen se face la ordinele sefului.Prezenta unui barbat imbracat in alb, care dirija jandarmii, a fost intens dezbatuta pe retelele de socializare. Internautii au notat asemanarea dintre acesta si colonelul Catalin-Razvan Paraschiv, comandantul Brigazii Speciale de Interventie Vlad Tepes, dar oficialii au refuzat sa confirme identitatea acestuia, invocand protectia datelor cu caracter personal.Acesta apare si in mai multe cadre surprinse de cameramanii Digi24:In capitolul "Tehnici de inaintare" se arata ca inaintarea reprezinta deplasarea tactica a unui element intr-un perimetru limitat, sprijinit sau acoperit de un element exterior si are ca scop castigarea unui spatiu bine definit pentru a domina unul sau mai multi adversari si pentru a securiza locurile suspecte."Aplicarea tehnicilor de inaintare se face numai la ordinul sefului elementului de serviciu (echipa, patrula etc.) pentru ca echipa sa fie in masura, in orice moment, sa-si asigure propria securitate, sa faca fata zonelor periculoase si a obstacolelor intalnite pe directia de deplasare", arata sursa citata."Ghidul de interventie profesionala" pune accent pe gradualitatea folosirii metodelor si mijloacelor de actiune.Aceasta implica obligarea jandarmului la utilizarea in mod progresiv a procedeelor, metodelor si mijloacelor tehnice din dotare, de la cele mai simple - interceptarea, avertizarea - si pana la folosirea celor care implica un grad mai mare de forta - lovituri de oprire cu bratele, cu parti ale corpului sau folosirea mijloacelor tehnice din dotare (bastonul de cauciuc, tompfa, pulverizatorul de mana cu substante iritant-lacrimogene sau catusele).Gradualitatea interventiei poate fi structurata in patru faze:a)- interceptarea, avertizarea, conducerea, legitimarea si stabilirea identitatii, controlul corporal preventiv, controlul bagajelor, folosirea lanternei;b)- lovituri de oprire cu membrele inferioare si superioare ale corpului, tehnici articulare si de control;c)- bastonul de cauciuc, tompfa, catusele, pulverizatorul de mana cu substante iritant-lacrimogene;d)- uzul de arma in conditiile legii.Coperta Ghidului de interventie profesionala: