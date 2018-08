De ce aveau jandarmii codurile de identificare acoperite? Prima explicatie de la Jandarmerie

Ziare.

com

"In ceea ce priveste indicativele de pe mijloacele de protectie, acele coduri de pe casti, vreau sa va spun ca la nivelul institutiei noastre au fost efective care au venit in sprijin pe de-o parte, pe de alta parte si in cadrul institutiei noastre au fost reorganizari. Situatiile sunt cunoscute, au fost discutate.Nu mai corespundea acel indicativ, (...) dar pot sa va asigur ca nu este niciun impediment in identificarea acelor jandarmi care au actionat in acel fel. Stim foarte bine zonele lor de responsabilitate, acolo au avut sef de dispozitiv. Din punctul nostru de vedere, aveti toata deschiderea pentru a stabili situatiile punctuale", a explicat Laurentiu Cazan.Intrebata in comisie despre numerele acoperite de pe castile jandarmilor, Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat: "Am precizat eu destul de lamuritor ca incercam sa abordam aceasta problematica cu mult echilibru si ca la Jandarmerie este o ancheta interna".Laurentiu Cazan a subliniat, in comisie, ca au existat violente constante impotriva fortelor de ordine, insa si cazurile in care jandarmii au actionat violent sunt analizate la nivelul Jandarmeriei."Referitor la modul violent de interventie, cazurile sunt analizate inclusiv la nivelul Jandarmeriei, este o comisie interna de verificare a interventiei. Sa nu uitam insa ca vorbim de o actiune a restabilirii ordinii pubice. De fiecare data am precizat ca am avut in spatiul public, in Piata Victoriei, actiuni violente fata de fortele de ordine. Progresive.Am ajuns la un moment dat ca nu numai cei doi colegi ai nostri au fost ultragiati, ci si oameni din alte dispozitive raniti. Pana in momentul interventiei, violentele impotriva fortelor de ordine au existat", a mai spus Cazan.Amintim ca mai multi jandarmi care au participat la protestul de pe 10 august aveau lipita banda adeziva de culoare neagra pe numarul de identificare de pe caschete.