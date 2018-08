Dupa violentele din 10 august, Carmen Dan nu renunta la Sebastian Cucos. L-a numit prim adjunct al Jandarmeriei Romane

Ziare.

"In vederea consolidarii echipei de conducere a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si asigurarii unei continuitati la comanda, pana la obtinerea avizului CSAT, incepand cu data de 23 august a.c., colonelul Cucos Gheorghe-Sebastian a fost imputernicit in functia de prim adjunct al inspectorului general al IGJR.Reamintim ca acesta a promovat concursul pentru functia de inspector general al Jandarmeriei Romane, dar numirea in aceasta functie este conditionata de avizul CSAT", au precizat reprezentantii MAI, printr-un comunicat de presa.Decizia vine in contextul in care interimatul lui Sebastian Cucos la conducerea Jandarmeriei Romane a expirat , iar presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca o decizie privindu-l pe Cucos, pentru care Ministerul Afacerilor Interne a transmis documentele catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, va fi facuta dupa ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind interventia fortelor de ordine la protestul din 10 august In acest context, prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonelul Ionut Catalin Sindile, a fost imputernicit, in 15 august, in functia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane